Oynadığı ‘Mavi Balina' oyunu sonrasında intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ‘Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi Ahmet Gür son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Muzaffer Gür, oğlunun ‘Mavi Balina' tarzından bir oyun oynadığını görmediğini belirterek “Evladım kendi adına son sözü söyledi. Bugün onun düğünündeyiz” dedi.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Gür (16) okul çıkışı geldiği evinde kimsenin bulunmadığı bir sırada silahla kendini vurarak intihar etti. Hasan Cansız Kom Çok Programlı Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet'in cenazesini eve gelen babası bulurken, lise öğrencisi geride "Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktı. Ahmet'in ölümünden önce ‘Mavi Balina' oyununu oynadığı ve bu oyunun sonunda intihar ettiği iddia edilirken, polis ekipleri Ahmet'in bilgisayarını ve cep telefonunu alarak inceleme başlattı.

Muzaffer ve Emine Gür çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ahmet için bugün ilçe merkezindeki Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Acılı baba cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, ailesi ve okul arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından lise öğrencisi ilçedeki Akköse mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"Bizim evladımız öyle bir şey yapabilecek karakterde bir çocuk değil"

‘Mavi Balina' iddiasıyla hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Gür'ün babası Muzaffer Gür, “Evladım kendi adına son sözü söyledi. Bugün onun düğünündeyiz. Allah'tan geldi, Allah'a gönderdik. Emaneti yerine teslim ediyoruz. Bizim evladımız öyle bir şey yapabilecek karakterde bir çocuk değil. Takdiri ilahi” dedi.

Savcılığın Ahmet'in bilgisayarını ve cep telefonunu alarak gerekli incelemeyi başlattığını dile getiren baba Muzaffer Gür, “Mavi balina oyunu söyleniyor, ben onu takip edemiyorum. Ben oyun ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben o tarz bir oyun oynadığını görmedim. Çocuğumla ilişkilerim iyiydi. Varsa da biz gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Savcılık cep telefonu ve bilgisayarı alarak gerekli incelemeyi başlattı. Devletimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır. Bizde bu konuda onların hassasiyetine güveniyoruz” diye konuştu.

Dernekpazarı Müftüsü cenaze namazından ailelere seslendi

Dernekpazarı Müftüsü Mülayim Bayındır, cenaze namazı öncesi ailelere seslendi. Müftü Bayındır, bu olaydan çıkarılması gereken derslerin olduğunu belirterek “Ahmet Kaan kardeşimiz neden böyle bir tercihte bulundu işte bu noktada sormamız gereken soruları vardır. Benim kanaatime göre Ahmet kardeşimizin bu tercihi gençliğin bir çığlığıdır. Bizim farkımıza varın, bizim elimizden tutun, bize rehber olun, bizi boşlukta bırakmayın, çığlığıdır. Merhum kardeşimizin bu çığlığı doğrultusunda alacağımız mesajlar vardır. Hepimizin çıkaracağı dersler vardır” ifadelerini kullandı.