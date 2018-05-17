Özel Eğitim öğrencilerine özel proje

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, KTÜ Fatih Eğitim Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bahçeci tarafından imzalanan törende Vali Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, Kaymakam Numan Hatipoğlu’nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, okul müdürler ve öğrenciler katıldı.

İmza töreninde konuşan Kaymakam Numan Hatipoğlu, projenin önemine dikkat çekerek, “Bu proje ile engelli bireylerimize ve ailelerine doğumdan itbaret ulaşarak onlara eğitim dönemine kadar çeşitli destek eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Engellilik bizim toplumumuzda özellikle son 16 yıl içinde sosyal hizmetler alanında anayasanın öngördüğü sosyal devlet olmanın bir gereği olarak pekçok adımın atıldığı bir alan. İdareciliğe ilk başladığım zamanlarda köy ve kasaba gezilerimizde pek çok çocuğumuzun ilgisiz, alakasız bir şekilde toplumda terk edilmiş bir şekilde görmekteydik. Bunların hepsi zamanla geçti. Engelli bireylerimiz toplumun her alanında aileleleriyle birarada gezebilmekte, dolaşabilmekte pek çok imkâna sahip olabilmekte. Ancak ne yaparsak yeterli olmadığı düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bahçeci de aile eğitim programında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi 4. sınıf özel eğitim bölüm öğrencilerinin gönüllü olarak görev alacaklarını belirterek öğrencilerin evlere aile rehberleri olarak giderek ailelere haftada bir gün 2 saat eğitim vereceklerin kaydetti. Prof. Bahçeci, toplamda 175 özel gereksinimli bireyden 12 tanesine aileleriyle birlikte eğitim verileceğini kaydetti.