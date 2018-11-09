(Özel Haber) Hakan Ünsal: "İyi niyet bizim için artık geçerli bir durum değil"

Profesyonel Futbolculaer Derneği Başkanı Hakan Ünsal, net ve ağır cezalar verilmediği sürece Türkiye'de hiçbir şeyin düzelmeyeceğini belirterek, artık iyi niyetin kendileri için geçerli bir durum olmadığını söyledi.

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasını, cezaları ve 'VAR' sistemini değerlendiren Ünsal, "Türkiye'deki futbolun genel yapısı ve taraftarlar tarafından beğenilme düzeyi, o oyunun taraftarları stadyumlara çekme düzeyine bakınca çok ciddi bir düşüş var. Statlar inanılmaz güzel olmaya başladı. Ortam çok güzel, taraftarlar rahat edebiliyor. Bu manada devletimiz inanılmaz işler yaptı. Fakat bu kadar fiziki şartların iyileşmesine karşılık futbol kalitesinde ciddi bir düşüş var. Bu sadece bir veya iki takımla da alakalı değil. Yıllardır süregelen kötü yönetimler, yanlış para harcamalar dışında başka şeyler de var. Bütün bunlar birleşince artık biz dip yapmadık da, battık da biz hala kendimizi dibe doğru gidiyor zannediyoruz. Düzelir mi? Bu şartlar devam ettiği sürece hiçbir şekilde düzelme şansı yok. Daha da kötü olacağız" ifadelerini kullandı.

"VAR sitemi amacı dışına çıkarsa zarar verir"

Türkiye'de ligin kafa kafaya geçeceğini belirten Ünsal, "Bunun 3 nedeni var. Finansal fair-play'in etkisi ve takımların transfer yapamamaları. Yeni jenerasyon hocaların sistemleri ve oyuncu üzerine kurulu anlayışları ve üçüncü sırada da 'VAR' geliyor. 'VAR' sistemi adaletli olması gereken, hataları aza indirmesi gereken bir sistem ama buradaki uygulamalarda zaman zaman olması gerekenler de olmuyor. Çok net pozisyonlarda verilmesi gereken kararlar da verilmiyor. Eğer bunlar devam ederse 'VAR' sistemi amacının dışına çıkmaya başlar. Fayda sağlaması gerekirken, zarar vermeye başlar ve daha tehlikeli hale getirir. 'VAR' sisteminin ben hala olması gerektiğini savunuyorum ama zarar veren o küçük kararları mutlaka düzeltmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İyi niyet artık bizim için geçerli bir durum değil"

Cezaların çok şeyleri değiştirebileceğini vurgulayan Hakan Ünsal, "Bunu derbi özelinde söylemiyorum. Tribünlerde önceki yıllarda küfürler vardı ve dakika üzerine tutuyorlardı. Onlar kesilip net cezalar verilince bugün stadyumlarda neredeyse bitti. Serbest vuruş olduğu zamanlarda iki dakika tartışma olurdu. Köpüğü bir çektin tartışmalar bitti. Biz net şekilde anlaşılmış ve çizgisi çekilmiş ve cezaları ağır olmadığı sürece her zaman bunlar esnetilecektir. Ceza alan kim ise bir daha şunu demesi lazım; ben bunu bir daha yaparsam yanarım. Bunu demediği sürece hiçbir şey düzelmez. İyi niyet artık bizim için geçerli bir durum değil" değerlendirmesini yaptı.