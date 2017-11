(Özel Haber) Onazi: "Şampiyonluk imkansız değil"

Halen daha şampiyon olabilecek kalitemiz ve gücümüz var" dedi.

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Lazio takımından transfer edilen Ogenyi Onazi, Trabzon’a kısa sürede uyum sağladı. Maçlardan ve antrenmanlarda fırsat bulduğu sürede halkın arasına karışmayı ve onlarla birlikte olmayı seven Nijeryalı oyuncu, sosyal sorumluluk adına yaptığı yardımlarla da dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların yanı sıra sempatik tavırlarıyla da bordo-mavili taraftarların sevgisini kazanan tecrübeli futbolcu, tam bir tavla tutkunu. Renkli bir kişiliğe sahip olan başarılı futbolcu, gündelik yaşantısı ve bordo-mavili takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk imkansız değil"

Şampiyon olmayı çok arzuladıklarını belirten Onazi, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk imkansız değil ama çok iyi gitmedik. Halen daha şampiyon olabilecek kalitemiz ve gücümüz var. Yeni hocamız geldi. Hocamızla beraber yeni bir sistem oturtuyoruz. Sonuçlarda düzelme var. Şampiyonluk biraz zor gibi gözüküyor ama henüz ilk yarının bitmediği bir ligde imkansız değil, yapabiliriz. Biz böyle oynamaya devam edersek, puanlar alırsak, çok da fazla puan farkı olmadığı sürece neden olmasın. Hepimiz aynı şekilde konsantre olursak ve mücadele edersek şampiyonluk olabilir. Böyle devam etmemiz ve maçlarımızdan 3 puanla ayrılmamız gerekiyor. Herkesin destek olması lazım. Taraftar ve medya hep birlikte olursak bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı

"Hırsla mücadele etmeye devam ediyoruz"

Her zaman mücadele edeceklerini söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Hedefimiz takım olarak mücadele etmek. Böyle bir gücümüz olduğu için herkes mücadele etmeye başladı. Bütün arkadaşlarım bir araya gelip aynı şeyleri konuşuyoruz. Herkes artık hırsla mücadele etmeye devam ediyor. Her pozisyonda oynayabilecek kaliteli oyuncularımız var. Herkes her antrenmanda daha iyi olmaya daha iyi şeyler yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Hayatın basit yaşanması gerektiğini düşünüyorum"

Yardım severliği ve yaşam tarzı ile ilgili olarak ise Onazi, şunları söyledi:

"Benim için hayat en basit anlamda yaşanabildiği zaman iyi bir hayat olabilir. Nijerya’da benim doğduğum yeri görseydiniz zaten sizlerde aynı fikre sahip olurdunuz. Benim yaptığım şeyleri kimsenin görmesi yada görmemesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben böyleyim, böyle bir insanım. Nereye gitsem böyle davranıyorum. Hayatın basit yaşanması gerektiğini düşünüyorum."

"Trabzon halkı muhteşem. Dil öğrenmeye çalışıyorum"

Trabzon’da kendini mutlu hissettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Trabzon halkı muhteşem, mutlu insanların yanında siz de kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Onların yanında olabilmek beni mutlu ediyor. Ben bunu kendi akrabalarıma, anneme, babama ve Afrika’daki bütün arkadaşlarıma söyledim. Buranın halkı muhteşem, tabii ki maçlar ve puanlar kaybedildiği zaman herkes üzülüyor ama inanılmaz bir halkı var buranın. Herkese yardımcı olmaya çalışan, mutlu ve gerçekten sıra dışı bir halk. Dolaysıyla onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Dil öğrenmeye çalışıyorum. Biraz zaman alacak ama dil öğrendikten sonra burada inanılmaz mutlu olabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu

"Transferim kulübe ve bana yararı olursa oturup konuşuruz"

Sezon başında İngiltere’ye gideceği gündeme gelen 24 yaşındaki Onazi, transferiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Transfer her zaman futbolun doğasında olan bir şey. Ayrılıklar var. Yeni vedalar var. Tekrar başka takımlar da var. İngiltere’ye transferim Ersun Yanal’ın döneminde konuşulan bir durumdu. Artık bitti. İleride bir şey çıkarsa hem kulübün hem de benim yararıma oturulur ve konuşulur. Ama ben şu an gayet mutluyum. Yeni hocamızla beraber bütün antrenmanlarda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. İleride bir şey çıkarsa bu da herkesin yararına olacaksa oturup konuşulur."

"Yabancıların katkısı gözardı edilmemeli"

Türkiye’de son günlerde tartışma konusu olan yabancı oyuncu sayısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, "Bu limiti koymak isteyenlerin düşüncesi Türk oyuncularının daha çok süre alması ama şöyle bir örnek verecek olursak; İngiltere’ye gelen oyuncuların kalitesi ve izlenebilirliği çok arttı. Bu ülke ekonomisine, hem oyuncuların hem de kulüplerin maddi ve manevi olarak büyümelerine yol açtı. Dolaysıyla böyle oyuncuların tabii ki katkısı olabilir ama kuralı koymak isteyenlerin de muhtemelen kendilerine göre çok mantıklı açıklamaları vardır. Yabancı futbolcuların hem tecrübe hem de tanınabilirlik anlamında yaptığı katkı gözardı edilmemeli" açıklamasından bulundu.

"Eski hocamızla ilişkim nasılsa yeni hocamızla da öyle"

Onazi, bordo-mavili ekipte yaşanan teknik adam değişikliği ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu olarak bizim için çok fark etmemesi gerekiyor. Eski hocamızla ilişkim nasılsa yeni hocamızla da öyle. Bizim işimiz sahaya çıkıp yüzdü yüzümüzü verebilmek. Hocamızla tabii ki saha içindeki ve dışındaki konuları konuşuyoruz. Maçları nasıl kazanmamız gerektiği konusunda neler yapmamız veya neler yapmamaz gerektiğini konuşuyoruz ve sahaya çıkıp elimizden geleni yapıyoruz. Bizim oyuncu olarak bunları yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Yaptığımız işin sosyal gücünün de olması gerektiğini düşünüyorum"

’Benim mutlu olma sebeplerimden bir tanesi de insanları mutlu edebiliyor olmak’ diye konuşan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, "İnsanları kazandığımız maçlarla, kazandığımız kupalarla mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama saha dışında da bizim sosyal bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Paylaştığım yazılarla ve videolarla insanları biraz mutlu edebiliyorsak, hayatlarında tutunacakları herhangi bir dal oluşturabiliyorsak bu beni çok mutlu ediyor. Yaptığımız işin saha tarafından ziyade sosyal bir gücünün de olması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal olarak da insanları mutlu ettiğim sürece ben çok mutlu oluyorum" dedi.

"Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür çok büyük futbolcular olacaklar"

Takımda herkesle arasının çok iyi olduğunu belirten Onazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim öyle en iyi arkadaşım olarak nitelendireceğim arkadaşım yok. Ben bütün arkadaşlarımla iyi anlaşmaya çalışıyorum. Hepsiyle güzel bir ilişkim var. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir çok yetenekli ve genç arkadaşlarım. Bir zamanlar ben de onlar gibi aynı seviyedeydim. Onları oldukça cesaretlendirmeye, grubun içine daha çok katabilmeye, daha fazla sorumluluk alabilmeleri noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten çok yetenekli arkadaşlar ve çok büyük futbolcular olacaklar. Diğer bütün arkadaşlarım gibi bende onlara yardımcı olmaya çalışıyorum."