’si düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Ekrem Sağlam, Başhekim Uzman Dr. Cemil Bayarslan, İşletme Müdürü Hakan Sağlam hekimler ve hastane çalışanları katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde bir arada bulunmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yemeğe katılanlara teşekkür etti.

Koç, İmperial Hastanesi olarak kuruluşundan bugüne kadar kaliteli sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek “Bugün burada bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmperial Hastanesi olarak her zaman kaliteli sağlık hizmetini ön planda tuttuk. Amacımız bu kaliteli sağlık hizmetini sürdürebilmek. Hepinize yemeğimize katıldığınız için teşekkür ederim. Rabbim inşallah aynı duyguları her yıl bize yaşatır” diye konuştu.