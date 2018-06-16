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16 Haziran 2018 12:49

Özel İmperial Hastanesinde Bayramlaşma

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm.

Özel İmperial Hastanesinde Bayramlaşma

16 Haziran 2018 12:49

Dr. Cemil Bayarslan ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Ramazan bayramı dolayısıyla yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Dr. Cemil Bayarslan beraberinde İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Halkla İlişkiler Müdürü Sema Küçükosman ve supervisor Hüseyin Yusufoğlu ile birlikte tedavi gören hastalar ve nöbetçi personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Bayramların birlik ve beraberliğin en yüksek seviyeye çıktığı zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başhekim Bayarslan, " bayramı evinde değil de hastanede geçirmek durumunda kalan hastalarımızı ziyaret ederek morallerini yükseltmek ve yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Başta hastanemizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum " dedi.




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