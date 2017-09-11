Özel İmperial Hastanesi’nde Cevat Ocak’a imza töreni

Gazeteci yazar Cevat Ocak kendi yazdığı "Şamil Ekinci ve Trabzonspor” adlı kitabı hastanede doktorlar ve çalışanlar için imzaladı. Ocak, kitaba desteklerinden dolayı Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Mehmet Çelebi’de, “Trabzonspor hepimizin ortak değeridir. Böyle bir kitap yazdığı için Cevat Ocak’a teşekkür ediyorum. Hastane olarak böyle bir kitaba destek olma kararı aldık. Bu kitabı doktorlarımıza ve çalışanlarımıza dağıtıp okumalarını ve Trabzonspor konusunda bilgilenmelerini sağlıyoruz” dedi.