Özgüvenli nesiller için 2 yılda 10 bin çocuğa ulaştı

Dr. Tolga Erdoğan, özgüvenli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı "Sevgi Çemberi" projesi ile 2 yılda 7 şehirde 10 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Proje ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Tolga Erdoğan, projenin Şanlıurfa ve Gaziantep ile devam edeceğini belirterek "Hedefimiz 10 yılda 81 ile ulaşmak. 2 yıldır süren bu sevgi çemberini giderek daha da büyütmek" dedi.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi ve drama eğitmeni Doç. Dr. Tolga Erdoğan “Bir derdimiz var” diyerek çıkmış olduğu Oyun Şenliği projesiyle şehir şehir gezerek ve burada oluşturmuş olduğu “Sevgi Çemberleri” ile çok sayıda ilkokul, ortaokul öğrencilerine ulaştı. Çember yönteminin, etkili iletişim için en güzeli olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, “ Herkes çemberin bir parçasıdır ve merkeze eşit uzaklıktadır böylece herkes aynı öneme sahiptir. Hem içsel olarak hem görüntü olarak insanlara güzel mesaj veren bu yöntem, insanları bir gruba ait hissettirir” diye konuştu.

Her çocuğun önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, “Çocuklar geleceğin yetişkinleridir, onların yaşayacağı her güzel şey güzel yaşantılara sebep olabilir. Ülke için yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz bu da oturarak değil de ulaşarak olur” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Tolga Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Sınıf Öğretmenliği Kulübü'nden öğretmen adaylarının destekleriyle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ve Trabzon Üniversitesi'nde de “Hoş Geldiniz” şenlikleri gerçekleştirdiklerini de hatırlatarak “Üniversite, gençlerin yaşamında önemli bir dönemdir. Öğrencilerimiz bu yaşantıya ne kadar olumlu duygularla başlarlarsa o kadar güzel geçer diye düşündük ve yeni gelen öğrencilerimize sıcak bir merhaba demekle yola çıktık. Biz öğrencilerimizi önemsiyoruz ve bu örnek projemizle büyüyerek devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.