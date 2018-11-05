Palamut tezgahlardan çekiliyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler özellikle bol miktarda palamut avlarken, bu durumdan hem vatandaş hem de balıkçıyı memnun kalmıştı.

Bugünlerde denize açılan tekneler artık beklenen düzeyde palamut avı yapamazken, bu durum tezgahlara olumsuz şekilde yansımasına neden oluyor.

Trabzon'da çoğu balıkçı tezgâhında az miktarda palamuta rastlanırken, balığın daha önceki büyüklükte olmaması artık kaybolmaya başladığı yönünde değerlendiriliyor. Palamut avının azalmasına rağmen hamsi avının ise bölgede hiç olmaması balıkçıları ve vatandaşları düşündürüyor.