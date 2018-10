Palamut yavaş yavaş çekiliyor, umutlar hamside

Karadeniz'de son günlerde palamut avında gözle görülür bir azalma yaşanırken, balıkçılar artık umutlarının hamside olduğunu belirttiler.

Trabzon'da bir hafta öncesine kadar tezgahlarda tanesi 7.5-12.5 TL arasında satılan palamutlar 20 TL'den satılırken, balıkçılar palamudun artık yavaş yavaş çekilmeye başladığını söylediler. Az olan palamudun fiyatının 20 TL'ye kadar çıktığını belirten balıkçılar, artık umutlarının hamside olduğunu ve sezonun bereketli geçtiğini ifade ettiler. Balıkçı Zeki Özçilingir, palamudun azalmaya başladığını belirterek, “Palamut bugün 20 TL. Artık palamut her geçen gün azalmaya başladı. Umudumuz hamsi. Hamsi şu an az ancak önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Bu sezon, palamut açısından çok iyi geçti ancak bugünlerde fiyatı 20 TL'yi buldu. Nedeni ise gün geçtikçe azalması. Palamut yavaş yavaş çekiliyor diyebiliriz. İnşallah hamsi de palamut gibi bol olur. Şu an hamside beklenen görüntü olmadı, inşallah bol olur” dedi.

Ömer Erdal adlı balıkçı ise, “Palamut giderek azalıyor, artık sonları diyebiliriz. Palamut bittikten sonra inşallah bol hamsi gelecek. Bu sezon bol palamut oldu. İnşallah bu sene de bol hamsi olur” diye konuştu.