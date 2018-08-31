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31 Ağustos 2018 18:13

Parkta bulunan para çantası sahibine teslim edildi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir vatandaş Atatürk Parkı’nda bulduğu para çantasını Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Parkta bulunan para çantası sahibine teslim edildi

31 Ağustos 2018 18:13

Belediye hoparlöründen anons veren zabıta ekipleri incelemeler sonucunda cüzdanı sahibine teslim etti.


Trabzon’un Akçaabat ilçesinde öğle saatlerinde Atatürk Parkı’nda para çantasını bulan duyarlı vatandaş Reşit S. örnek bir davranış sergiledi. Bulduğu çantayı inceleyen duyarlı vatandaş içinde bir miktar para olduğunu görünce düşürülmüş olduğunu düşünerek vakit kaybetmeden Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne giderek durumu anlattı, ardından sahibine verilmek üzere para çantasını tutanak karşılığında zabıta ekiplerine teslim etti. Cüzdanı kayıt altına alarak teslim alan zabıta ekipleri cüzdanın sahibinin bulunabilmesi için çalışmalara başladı. Kayıp cüzdanın sahibinin bulunması için harekete geçen zabıta ekipleri Belediye hoparlöründen anons verdi. Cüzdanını kaybettiğini fark eden Asiye H. vakit kaybetmeden Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne geldi. Çeşitli incelemeler sonucunda cüzdanın sahibi olduğu belirlenen Asiye H.’a tutanak karşılığında cüzdanı teslim edildi.


Emekli maaşını çektiğini ve kaybettiğini fark edince endişeye kapıldığını belirten Asiye H., cüzdanı bulup zabıta ekiplerine teslim eden duyarlı vatandaş Reşit S.’ya ve Akçaabat Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.




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