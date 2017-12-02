Pazarcılıktan seracılığa

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı ve Doğançay mahallelerinde seracılıkla uğraşan aileler yaptıkları işten son derece memnun olduklarını belirtirlerken ürettikleri ürünlerin Trabzon yerelinde hemen alıcı bulduğunu söylüyorlar.

Daha önce Trabzon’da semt pazarlarında pazarcılık yapan başkalarının ürettiği sebze ve meyveleri satan Ercan Satılmış, Doğançay mahallesinde kendi kurduğu seralarda sebze üretiyor. Bir yıl önce aldığı teşvik sayesinde sera sahibi olduğunu belirten Satılmış, kendi işini kurmanın memnuniyetini yaşadığını söylüyor.

Serada ürettiği ürünleri semt pazarlarında da sattığını belirten Satılmış, “Yaklaşık 10 yıldan beri pazarcılık yapıyordum. Devletimizin çıkartmış olduğu genç çiftçi desteğiyle 1 yıl önce kendi seramızı kurduk. Bu işe sebze üreten bir büyüğümüzün sayesinde başladım. Sürekli o büyüğümüzün tarlasına gidip gelerek benimde kendi işim olmasını istemiştim. Seracılığa oradan esinlendim. Hoşuma gidiyordu. Sonunda arazimize seramızı kurduk. 2015 yılında kendi çabamla burada bir sera kurmuştuk. O zaman burası açık alandı. Devlet desteği sayesinde sera sahibi oldum. O zamanlar 1 kazanıyorsam şimdi 3 kazanıyorum. Şu an hem seracılık hem de pazarcılık yapıyorum. Sonuçta burada ürettiklerimi semt pazarlarında satıyorum. Ekonomik olarak tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Üretmek çok önemli” dedi.

Eşi Nihal Satılmış da eşinin sayesinde seracılığa başladığını ifade ederek “Yaklaşık 1 yıldır üretim yapıyoruz. Kışın marul, yazın salatalık, domates yetiştiriyoruz. Ürünümüzü kendimiz pazarladığımız için geliri de tatmin edici oluyor. Bu işe başlamama eşim vesile oldu. Eşimin pazarcı olması devlet desteğinin de olması çok işimize yaradı. Kendi işimiz oldu. Çok memnunuz” diye konuştu.

Akyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Çınar ise Akyazı Mahallesinde 150 kadar sera bulunduğunu belirterek ”Yaklaşık 30 yıldan beri örtü altı üretimi yapıyoruz. Başlangıçta sebze üretimi yaptık sonrasında çiçekçiliğe döndük son dönemlerde de yeşillik üzerine üretim yapmaya çalışıyoruz. Seracılık ekonomik olarak tatmin edici boyutta olduğunu söyleyebiliriz. 300 metrekarelik bir seranın üreticiye yıllık kazancı en az 10 bin TL civarında. Biz bunu artırmaya çalışıyoruz. 60’a yakın üyemiz var. Mahallemizde yaklaşık 150 kadar da sera var. Pazarlama anlamında bir sıkıntımız olduğunu söyleyemem” ifadelerini kulandı.