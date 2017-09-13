Pazarkapı’da 32 binanın yıkımına başlandı

Konuyla ilgili bilgiler veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Projesi’nin Meydan Parkı gibi ilçenin en önemli uğrak yerlerinden biri olacağını söyledi. Genç "Bugün Meydan Parkı nasıl şehrin en önemli uğrak yeriyse Pazarkapı’da inşa süreci devam eden projemiz de bittiğinde sosyal donatı alanlarıyla, ticaret ve konut alanlarıyla ilçemizin en önemli mekanlarından biri haline gelecek. Vatandaşlarımızın vakitlerini geçirmek için uygun mekanların olacağı ve günün 24 saatinde canlı kalacak çok yönlü bir proje olacak. Hem işyerleri, hem de turizme dönük el işi ürünlerin ve yöresel ürünlerin satışa sunulacağı çok önemli yeni bir aks oluşacak" dedi. .

Öte yandan kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların 15 gün içinde yıkılacağı belirtildi.