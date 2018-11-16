Pazarkapı'da tarih yeniden canlanacak

Ortahisar Belediyesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 'Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında ortaklaşa Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan 6 tarihi binayı aslına uygun olarak rekonstrüksiyon projesiyle yeniden yapacak.

Proje çerçevesinde Ortahisar Belediyesi ile DOKA arasında protokol hazırlanırken, protokolü Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman imzaladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Mahallesi sınırları içerisinde Zağnos Vadisinin kuzeyinde kalan alanda Ortahisar İlçe Kaymakamlığı, Ortahisar Belediye hizmet binası ile ticaret ve konut birimlerini kapsayan kentsel tasarım projesine paralel rekreasyon çalışması yapıldığını söyledi. Söz konusu alanda Ortahisar Belediyesi uhdesinde olan 6 adet tescilli tarihi binanın bulunduğunu belirten Başkan Genç, bu binalardan 5 tanesinin zamana direnemeyip yıkıldığını söyledi. Genç, yıkılan 5 binaya Ortahisar Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon yapılacağını kaydetti. Başkan Genç, "Tescilli tarihi binalardan Ahmet Arslan Evi'ni ilk etapta 'Aşhana' Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi'yle restorasyon yaparak gün yüzüne çıkaracağız. Kent tarihinde ilk merkezlerinden biri olan ve tarihi evleri ile meşhur Pazarkapı Mahallesi, Trabzon'un yaşamına ışık tutan önemli sivil mimarlık örneklerine sahip. Alanın batısında Hoca Halil Camii (Kalkanoğlu), güneyinde Molla Siyah Cami, doğusunda Hacı Arif ve Tophane Hamamı, kuzeyinde ise Sekiz Direkli Hamam yer alıyor. Buradaki tarihi mekanlara işlevsellik kazandırmak için restorasyon yaparak ilçemize İstanbul'daki Sultanahmet gibi tarihi bir alan kazandırmış olacağız" dedi.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan ve tarihi evleri ile meşhur Pazarkapı Mahallesi'nin sivil mimarlık örneği durumdaki yapının, yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla özgün kimliğine kavuşturarak turizme kazandıracaklarını kaydeden Genç “Böylece kentin siluetine katkıda bulanacak olan 'Aşhana Projesi' Ortahisar Ganita-Ayasofya Kültür aksında turizme destekleyici yeni odak noktası olacak. Ayrıca; unutulan yemek kültürümüz, eşsiz tarihi güzelliklerimiz ile birlikte (Karalahana sarması, laz böreği, pide, kuymak, sütlaç...vb.) yaşatılacak. Ve geleneksel üretim metoduna uygun olarak Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret verilecek olan tarihi bina restorasyon çalışmamızla vatandaşlarımızla hizmet verecek" diye konuştu.

Türkiye'nin yemek zenginliğinin henüz yavaş yavaş dünyada keşfedilmeye başlandığını belirten DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülecek olan ‘Aşhana Evi Karadeniz Yemek Kültürünü Yasatma Projesi'nin bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Adıyaman, “Bölgemizin yemek kültürü bakımından oldukça yengin olduğunu dile getiren Adıyaman, “Yemeklerin hazırlanışında kullanılan malzemeler, yaşam stili, coğrafyası, insanları ve gelenekleri ile keşfedilmeye başlayan Bölgemiz, yemek turizminin merkezi olma potansiyeline sahiptir. Önemli olan bu sınırsız potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek ve dünya turizm endüstrisine en iyi şekilde tanıtabilmektir. İşte Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülecek olan bu proje ile Karadeniz Yemek Kültürünün hak ettiği ilgiye kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.