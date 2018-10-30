Pehlivan: "Trabzon Sanayi anlamında özelliğini kaybetmeye başladı"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, şehrin sanayi anlamında özelliğini kaybetmeye başladığını belirterek "Bunun önüne geçmek için Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi'ni kurarak Trabzon'da sanayi sitesi sorununun çözümü için ilk adımı attık. Bunun için gerekli görüşmelerimizide yaptık. Yer olarak ise Deliklitaş mevkii ve Gölçayır'da yeni sanayi sitesini kurabileceğimiz alanlar olduğunu tespit ettik" dedi.

Trabzon'da Sanayi Siteleri birer birer kaldırılmaması gerektiğini belirten Pehlivan, "Çünkü burdan herhangi bir sanayi sitesini kaldırdığınız zaman esnaf iş yapamaz. Bu bölgede bulunan Sanayi Siteleri'nin komple aynı anda kalkması gerekir. Erzincan-Trabzon Demiryolu Projesi ihaleye verildi. Projenin güzergahı tartışılıyor. Kürtün, Tirebolu, Trabzon'dan mı gelecek yoksa Gümüşhane, Maçka Trabzon üzerinden mi olacak? Gümüşhane'den gelirse vadi dar, İpekyolu, Fatih ve Demirkırlar Sanayi alanları ile birlikte sonu denize yakın olan Büyük Sanayi sitesinde son bulacak. Bundan bütün sanayiler etkilenecek. Ulaştırma Bakanlığı mecburen bir çalışma yapacak. Tirebolu tarafından geldiğinde Büyük Sanayi ve Demirkırlar etkelinecek ama onlar oradan kalktığında diğer sanayiler burda durur mu veya barındırılır mı?" diye konuştu.

Trabzon'un sanayi anlamında özelliğini kaybetmeye başladığını vurgulayan Pehlivan, şehrin istihdamının hep başka şehirlere kaymaya başladığını söyledi. Dükkanların küçük olması, sanayiye giriş ve çıkışların hep sıkıntılı olmasıyla birlikte kötü bir hal aldığını belirten Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni araçlara hizmet veremeyen metre karesi küçük olan dükkanlar, küçük dükkanlarda işçi çalıştıramıyorsunuz. Büyük kamyon iş makinası gurubu tamamen Trabzon'da şuanda bitik durumda. Potansiyeli olan esnaflarda bireysel olarak dağılmaya başladı. 1-2 Milyon TL vererek baraka gibi yerler yapıyorlar. Biz ise herkesin bir yerde olacağı modern bir sanayi sitesi inşaa etmek istiyoruz. Şehirdeki çirkin görüntüyü ortadan kaldıralım. Hemde şehrin önünü açalım" dedi.

Yeni bir sanayi sitesi için uğraş veren jenerasyonun belki de yapılacak olan sanayi sitesinden fayralanamayacağını belirten Pehlivan, "Gelecek olan nesillerin, ustaların önünü açmış olacağız. Gençlerin önünü açmamız lazım. Çocuklarını meslek öğrenmesi için sanayiye göndermek isteyen ailelerinde dikkat ettiği sıkıntılarımızı giderme adına da yeni modern bir sanayi sitesi bu şehre gerekli. Aile geldiğinde öncelikle çocuğunun rahat üstünü-başını değişebileceği bir yer bakıyor. Kışın sıçak bir ortam, yağmurda, çamurda mı çalışacak yoksa kapalı bir yerdemi bunların hesabını yapıyor. Bu mesleklerin önünü açabilmek içinde o insanlara rahat çalışma ortamı sağlamamız gerekiyor. Aileler bunlara dikkat ettiği içinde çocuklarını meslek öğrenmeye göndermiyor. Servisler kapalı mekanlar olduğu için aileler buralara gönderiyor ama o servislerin sayısıda kısıtlı. Staj için gelen öğrenciler var ve okulu bitirdikten sonra ben bu ortamda çalışmam diyor. Rahat üstü değişebileceği, ısınacağı ve dinlenebileceği bir ortam yok. Aynı şeyler müşteri içinde geçerli. Müşteri memnuniyetini karşılayabileceğimiz yerlerimizde yok" şeklinde konuştu.

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Kamu-Kurum yetkililerinin kendilerine yeni sanayi sitesi için destek verdiğini hatırlatarak " Arkamızda önemli bir itici güç konumundalar. Bu konuda bütün Trabzon'un hem fikir olmuş durumda" ifadelerini kullandı.