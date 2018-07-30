Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi Eylül ayında bitiyor

Eylül ayına kadar projenin tamamen bitirileceğini ve ticaret alanlarının hak sahiplerine geçici kabullerinin yapılacağını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Göreve geldiğimizde 132 binanın kamulaştırma aşamasındaydık. Akabinde bunların yıkımı ile birlikte projeye başladık. Hem belediyemiz, hem yapımcı firmamız, hem de TOKİ verimli bir şekilde çalıştı. Şartnamesine uygun mütenasip bir çalışma süreci yaşadık. Sona doğru geldik. Şu anda yüzde 80-90 oranındayız. Bu yüzde 15’lik dilimin önümüzdeki ay tamamlanmasıyla birlikte Eylül ayı başlarında geçici kabul aşamasına gelinecek. Burayı önemsemiştik çünkü burası önemli bir ulaşım alını olan havalimanının hemen önünde bir alandı. Güzel bir siluete kavuşması gerekiyordu. 41 adet iş merkezimiz ve hemen batımızda bulunan camimizle birlikte projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımız Trabzon ziyaretinde projeyi gördüler ve takdirlerini ilettiler. Silueti, yüksekliği ve mimarisi itibarıyla bu proje Cumhurbaşkanımızın takdirlerini kazandı. Bitmesine kısa bir zaman kaldı, iyi bir projeyi şehrimize kazandıracağız” dedi.

“Hedefimiz çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak”

Ortahisar’ı çarpık yapılaşmadan kurtararak, daha yaşanabilir hale getirmeyi temel görev olarak edindiklerine vurgu yapan Başkan Genç, “Göreve geldiğimiz andan itibaren temel bir amacımız vardı. Ortahisar’ı daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmek. Bu manada da çarpık yapılaşmalarla mücadele ediyoruz. Bu alanda çarpık yapılaşmaya sahipken bu projeyle beraber daha güzel bir hale getirdik. Tabi güzel olunca tercihe şayan oluyor. Hem mimarisi, hem de görselliği, hem de mekanı itibarıyla burası ticari değeri yüksek bir alanımız. Karayoluna cephe ve önemli bir ulaşım destinasyonunun hemen yanı başında güzel bir alanımız. Şu an itibarıyla bulunduğumuz alandaki bütün işyerleri satıldı. Diğerleri de TOKİ tarafından satılacak” diye konuştu.

“Pazarkapı’ya ciddi talep oldu”

Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapılan ticari alanlara tahminlerin ötesinde çok ciddi talebin olduğunu kaydeden Başkan Genç, “Aynı zamanda bizim Pazarkapı Yaşam Alanı’nda yaptığımız ticari ünitelere, ofislere ve bürolara çok ciddi bir talep oldu. Tahminimizin çok üzerinde bir satış aşamasına geldik. Kalanlar da hızlı bir şekilde satılacak gibi görünüyor. Güzel yaptığınız zaman, estetiğe uygun yaptığınız zaman daha değerli şeyler ortaya çıkıyor. Ve bu durum da esnafımızın, tüccarımızın dikkatini daha çok çekiyor ve tercihini de o şekilde yönlendiriyor. Bunlar da bizi belediye olarak mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.