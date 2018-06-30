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30 Haziran 2018 16:53

Peyzaj Mimarları ile bir araya geldi

Peyzaj mimarları ile bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, imar planı çalışmalarına özel önem verdiklerini söyledi.

Peyzaj Mimarları ile bir araya geldi

30 Haziran 2018 16:53


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Sera Gölü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada, peyzaj mimarlığının kentler için önemine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, Trabzon’a çok ciddi sosyal alanlar kazandırdıklarını ve bu kapsamda çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik’in tamamlanma aşamasına geldiğini, Karadeniz’in en güzel sosyal yaşam alanını Trabzon’a kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Trabzon’da sürdürdükleri imar düzenlemeleri hakkında da Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesini Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi. Gümrükçüoğlu, “İlimiz genelinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri, 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamladık. İmar planları yönünden şehrimiz ile aynı dönemde büyükşehir statüsüne kavuşan illerin çok önündeyiz. Çünkü biliyoruz ki imar demek sağlıklı kentler demektir, yeşil alan demektir, geniş yollar demektir. Bu nedenle imar çalışmalarına özel önem veriyoruz” diye konuştu.


Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi Başkanı Engin Aktaş ise çalışmalarından ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür ederken kent için yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.




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