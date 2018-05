Düzenlenen söyleşide Yüksek Mimar-Peyzaj Tasarımcısı Dr. Deniz Aslan, Yüksek Şehir Plancısı Can Kubin, Peyzaj Yüksek Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Dr. Oktan Nalbantoğlu, Şehir ve Bölge Plancısı Mehmet Nazım Özer, Peyzaj Yüksek Mimarı Dr. Murat Z. Memlük ve Peyzaj Yüksek Mimarı Barış Ekmekçi bilgi ve birikimlerini KTÜ’lü öğrencilerle paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, ilerleyen dönemlerde önemli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade ederek,”Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi kurucu yönetim kurulundan bu görevi devir aldığımızda verdiğimiz sözlerden biri de Trabzon‘da bu tür etkinlikler gerçekleştirmekti. Bunu da bugün inşallah güzel bir biçimde tamamlayacağız. Bu söyleşi fikri hocalarımızla oluşturduğumuz bir sosyal paylaşım grubundan çıktı. Bu tarihe denk getirebilmek için çok çaba sarf ettik. Çünkü hepsi çok yoğun insanlar. Ramazan ayına gelmesinin sebebi de budur. Bu anlamda eleştiri aldık ama onların katılımıyla çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Hepimiz bu söyleşiden kendimize bir şeyler katabilirsek çok büyük başarıdır. Çünkü bu işin Türkiye’de ve dünya çapında önde gelen isimleri burada. Önümüzdeki dönemlerde de önemli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi Gürcistan’a düzenleyeceğiz Batum ve Tiflis teknik gezisi. Daha sonra da KTÜ’den mezun olmuş yine bu alanda uzman arkadaşlarımızı da burada misafir edeceğiz. Bu tür etkinliklerin kalıcı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Acar, her yıl bine yakın öğrencinin peyzaj mimarlığı bölümlerinden mezun olduğuna dikkat çekerek “Peyzaj Mimarlığı mesleği ve disiplini ülkemizde son 50 yıldan fazla bir süreci kapsıyor. Peyzaj mimarlığı odasının amacı mesleğin kamuda ve özelde haklarını korunmak için kuruldu. Bu sene Trabzon da peyzaj mimarlığı odası şube oldu. Biz bölüm olarak her zaman mesleğin arkasındayız. Buna yönelik evlatlar yetiştiriyoruz. Ama ülkemizde 60’ı geçen peyzaj mimarlığı bölümü var. Bunların 30’a yakınında aktif olarak öğrenci yetiştiriliyor. Her yıl bine yakın öğrenci mezun ediyoruz. Öğrencilerimizi mezun olunca kolay bir hayat beklemiyor. Onun için çok çalışıp iyi yetişmemiz lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan alanında uzman kişiler kendi alanlarındaki bilgilerini KTÜ’lü öğrencilerle paylaşırken kendilerinden gelen soruları cevapladılar.