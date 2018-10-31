Peyzaj Mimarlığının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş'ın yanı sıra Moderatörlüğünü Yılmaz Aktaş yaptığı toplantıya konuşmacı olarak ise Işık Peyzaj-Barış Işık, Erguvan Peyzaj-Doğan Aydın, Başak Peyzaj-Evrim Karaman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Planlama Şefi Fatma Cevizci, Nar Peyzaj-Murat Çelik, SLLD Peyzaj-Sibel Senna Yılmazer ve Karaoğlu Peyzaj-Yasin Otuzoğlu konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide konuşmacılar öğrencilerden ve konuklardan gelen soruları yanıtladılar.

Söyleşi öncesinde ise Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Peyzaj Mimarlığı'nda uygulamada karşılaşılan sorunlar önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek "Bizler eğitimlerimizi doğru alırsak projelerimizi düzgün çizeriz. Çizilmiş projeleri sahada uygulayacak olan meslektaşlarımız ve diğer meslek mensuplarıda doğru uygulamaları ortaya çıkartır. Tabi zsadece uygulama yapmıyoruz bu uygulama süreçlerinde ilave eklemeler var. Bu sadece kendi içindeki alanlar değil doğadaki alanlarda söz konusu o süreçlerde de işimizi doğru yaparsak bakım süreçlerini uzatarız ve doğru işler yapmış oluruz" dedi.

"Mesleğe yeni katılan arkadaşlarımız için çok faydalı bir söyleşi"

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş ise ilk söyleşilerini Mayıs ayında projeler üzerine gerçekleştirdiklerini belirterek "Çok verimli bir söyleşi olduğuna inanıyorum. Şimdi bu söyleşi serisinin ikinci kısmı olan projeyi çizdik, artık araziye uygulayacağız ve bundan sonra karşılaşacağımız sorunlar nelerdir ? Bu sorunlara Peyzaj Mimarları olarak nasıl çözümler üretiriz ? Hangi meslek birimleriyle karşılaşıyoruz ve onlarla ortak çalışmalarımız neler oluyor ? Bunları konuşacağız. Mesleğe yeni katılan arkadaşlarımızı için çok faydalı bir söyleşi olacaktır" diye konuştu.

Mart ayından beri görev yürüttüklerini belirten Aktaş, "O süreçten bugüne kadar bazı çalışmalarımız oldu. Bunlardan en önemliside artık Trabzon'da bir mekanımız var. Kapımızı herkese açıktır. Herkesi bekliyoruz. Bizimle iletişimde olmalaranı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler ve davetliler konuşmacılara sorular yönelterek cevaplarını aldılar. Oldukça keyifli geçen söyleşi sonrası katılımcılara plaket takdim edildi.