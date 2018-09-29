Pistten çıkan uçak 260 gün sonra yeni yerine karayolu ile taşındı

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak hizmet dışı kalan ‘Zeynep' isimli uçak 260 gün sonra ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermek için yeni yerine karayolu ile taşındı.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen 'Zeynep' isimli Pegasus Havayolları'na ait uçağın akıbeti 200 gün sonra belli olmuş, sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkılan ve ‘Aytral' bir firma tarafından ihalesi alınan uçağın söküm işlemlerine 23 Temmuz'da başlanmıştı. Söküm işlemlerinin ardından bir ilçe belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir TIR'a, uçağın gövdesi 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. 01.00 sıralarında Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak yaklaşık 15 km uzaklıktaki ilçeye karayolu ile taşındı. Yaklaşık 4 saat süren nakil işleminde karayolu tek şeritten ulaşıma kapatılırken, uçağın karayolundan gittiği gören bazı vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaşüstü mevkiine kadar Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şerit istikametinden getirilen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak 260 gün sonra ‘Milet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için planlanan alana vinç yardımıyla konuldu.

Kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçler uçağın hemen yanına kurularak çalışmalara başlandı. Uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterildi. Çok yavaş hareket ettirilerek Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir yere çekilen uçağın kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü.