Pistten çıkan uçak ‘Millet Kıraathanesi' oluyor

Trabzon'da pistten çıkan uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunan Yomra Belediyesi'nin bu başvurusu onaylandı. Gümrük sorunları çözülen ‘Zeynep' isimli uçak ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet verecek.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak durabilmişti. Kazanın ardından 20 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli bir bölgeye çekilen uçağın iç bölümündeki aksamı 15 kişilik bir ekip tarafından söküldü. Söküm işlemlerinin devam ettiği esnada hizmet dışı kalan uçağı satın alan Avtrade firmasının direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmaya destek vermek için uçağın ilçeye kazandırmak istediğini dile getirdi. Firmadan olumlu yanıt alan Sağıroğlu, uçağın ilçede belirlenecek bir noktada ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Sağıroğlu'nun pistten çıkan ‘Zeynep' isimli uçağın Yomra Belediyesi tarafından ‘Millet Kıraathanesi' olarak kullanılmasına ilişkin başvurusu Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın teslim aldıktan sonra nakil işlemlerine başlayacaklarını belirterek, “Nakil işlemlerini başlattıktan sonra büyük ihtimal uçak üç parçaya bölünecek. Üç parçaya bölündükten sonra tırlarla ilçemize nakil edeceğimiz uçağın içinde düzenleme çalışmalarına başlayacağız” dedi.