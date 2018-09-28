Pistten çıkan uçak Yomra'ya bu gece nakledilecek

Trabzon'da pistten çıkan ‘Zeynep' isimli uçağın Yomra ilçesinde ‘Millet Kıraathanesi' olması için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından uçağın havalimanına 15 km uzaklıktaki ilçeye karayolu ile taşınma işlemi bu gece gerçekleşecek. Denize 25 metre kala balçığa saplandıktan sonra hizmet dışı kalan uçağın yer dorsesi ile taşınması için kanatlarının sökümü devam ediyor.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak hizmet dışı kalmıştı. Kazanın ardından 20 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli bir bölgeye çekilen uçağın iç bölümündeki aksamı 15 kişilik bir ekip tarafından söküldü. Bu işlemin ardından ‘Zeynep' isimli uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan belediye uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 81 ilde oluşturulan Bereket Ormanı'na yerleştirilmesi için gerçekleşecek olan nakil işlemi bu gece yapılacak. Nakil için uçağın kanatlarındaki söküm işlemi bir firma tarafından devam ederken, 35 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığındaki uçak bu gece havalimanından 15 km uzaklıktaki ilçeye 27 metrelik yer dorsesiyle nakil edilecek.

Öte yandan, uçağın üzerinde yer alan ‘Pegasus' ve ‘Zeynep' isimleri boya ile kapatıldı.