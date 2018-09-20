Pistten çıkan ‘Zeynep' Yomra'ya ya denizden ya karadan getirilecek

Trabzon'da pistten çıkan ‘Zeynep' isimli uçağın Yomra ilçesinde ‘Millet Kıraathanesi' olması için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından uçağın havalimanına 15 km'deki Yomra'ya ya deniz ya da kara yoluyla götürülmesinin planlandığı belirtildi.

Trabzon Havalimanı'nda taksi pozisyonunda bekletilen uçağın Yomra ilçesine nakil ve iç dizayn işlemleri için 500 milyon TL harcanacağı belirtildi.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak hizmet dışı kalmıştı. ‘Zeynep' isimli uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Yomra Belediyesi tarafından yapılan başvurudaki bütün prosedürler tamamlandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan Yomra Belediyesi uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın teslim işlemlerinin ardından ‘Zeynep' isimli uçakta incelemelerde bulunan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın nakil işlemlerine en kısa sürede başlayacaklarını söyledi. Trabzon Havalimanı'ndan Yomra ilçesine yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafenin olduğunu kaydeden Sağıroğlu, nakil ve iç dizayn işlemleri için 500 milyon TL'lik bir maliyetin olduğunu dile getirdi.

Karayolu ile nakil edilmesi planlanan uçak için karayolu üzerinde bulunan 4 tane yaya üstgeçidin sökülmesi talep edileceklerini kaydeden Sağıroğlu, “Trabzon Gümrük Başmüdürlüğümüzce imza protokolü yapıldı. Uçağımızın tapusunu ‘Millet Kıraathanesi' olarak Yomra Belediyemize tahsisini almış durumdayız. Bu uçak Yomra'mızın marka değerini biraz daha yükseltecektir. Millet Kıraathanesi olarak hizmete sokacağımız uçağımızın içerisinde kafeterya, çay salonu ve kütüphane olan halkımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şehir meydanı diye oluşturduğumuz Yomra'mızda hizmet vermeyi düşünüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber gerekli hazırlık çalışmaları yaptık. En kısa zamanda uçağımızın buradan tırlarımızla beraber naklini geçekleştireceğiz. Naklini yaptıktan sonra kurulum çalışmaları ve iç dizayn için mimar ve mühendis ekipleriz bir proje hazırlamış” dedi.

“500 milyon TL'lik bir maliyet olacak”

Uçağı ya denizden gemiyle ya da karadan Yomra'ya götürmeyi planladıklarını, karadan götürülmesi halinde 3 tırla taşımayı düşündüklerini vurgulayan Sağıroğlu, “İstanbul'dan profesyonel bir ekiple konuştuk. Onlarda yarın gerçekleştireceğimiz toplantıya katılacaklar. Toplantının ardından kararı vereceğiz. Trabzon Havalimanı'ndan Yomra ilçemize yaklaşık 15 kilometrelik bir yol var. Öncelikli olarak karayolu üzerinde bulunan 4 tane yaya üst geçitlerimiz var. Teknik ekibimiz bunların ölçülerini alıyor. Eğer üst geçit yükseklik rakamını tutmaması halinde Karayolları yetkilileriyle konuşarak bir günlük yaya üstgeçitlerinin üst bölünmelerini söktürmeyle ilgili bir girişimlerimiz olacak. Uçağını nakil ve iç dizayn işlemleri için yaklaşık 500 milyon TL'lik bir maliyet olacak. En ucuz şekilde halletmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Zeynep' 20 saatte kurtarılmıştı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak durabilmişti. Kazanın ardından 20 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli bir bölgeye çekilen uçağın iç bölümündeki aksamı 15 kişilik bir ekip tarafından söküldü. Söküm işlemlerinin devam ettiği esnada hizmet dışı kalan uçağı satın alan Avtrade firmasının direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmaya destek vermek için uçağın ilçeye kazandırmak istediğini dile getirdi. Firmadan olumlu yanıt alan Sağıroğlu, uçağın ilçede belirlenecek bir noktada ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Sağıroğlu'nun pistten çıkan ‘Zeynep' isimli uçağın Yomra Belediyesi tarafından ‘Millet Kıraathanesi' olarak kullanılmasına ilişkin başvurusu Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.