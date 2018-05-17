Polisten güvenli internet semineri

Polis memuru İlhan Tozluyurt, dünyadaki internet kullanıcısı sayısının 3.5 milyara yükseldiğini, yaklaşık 1.5 milyar web sitesi olduğunu belirterek “Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısı da 59 milyona ulaşmış durumda. Dünyada 2 milyar, Türkiye’de 53 milyon Facebook profili var. Türkiye’deki Twitter hesabı sayısının 12 milyon, İnstagram hesabı sayısının ise 23 milyona yükseldiğini biliyoruz. Bunların yüzde 20’sinin sahte hesap olduğunu değerlendiriyoruz. Günde 3 saatimiz sosyal medya veya internette geçiyor. Önemli olan interneti hayatımızdan çıkarmak değil, hayatımıza adapte etmeyi başarmaktır” dedi.

Seminerde internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

“İnternetten alışverişlerde mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İnternet sizin ve çocuklarınız için çok güvenli olmak zorunda. Özellikle çocukların güvenliği ön planda tutulmalı. Güvenli internet bilinçli kullanımla olur. Telefon ve bilgisayarlarınızda mutlaka lisanslı antivirüs programı kullanın. Bilgisayarınızı güncel tutun. İnternetten indirdiğiniz herşeyi virüs taramasından geçirin. Bilgisayar veya televizyonlarınızdaki kameraları sürekli açık bırakmayın, kullanmadığınız zamanlarda siyah bir bantla kapatın. Bu kameralara uzaktan müdahale edip, özel hayatınızı ihlal edebiliyorlar. Güvensiz ve şifresiz kablosuz ağlara asla bağlanmayın. İnternet ve kablosuz ağ şifrelerinizi asla kimseyle paylaşmayın. Maillerinizi iyi kontrol edin ve kurumsal olmayan maillerdeki hiçbir bağlantıya tıklamayın. Güvenli şifreler oluşturun ve tüm hesaplarınız için asla aynı şifreyi kullanmayın. Şifrenizi en az 3 ayda bir mutlaka değiştirin. Şifrelerinizi unutmamak için telefon veya bilgisayarlarınızda saklamayın. Bir kâğıda yazarak saklayın. Crack dosyası bulunan program veya oyunları indirmeyin. Bilgisayar korsanlarının bilgilerinize ulaşmalarını kolaylaştırırsınız. Cep telefonu uygulamalarının yüzde 70’i güvensizdir. Bu nedenle resmi uygulamalar dışında bir şey indirmeyin. Çok faktörlü güvenlik uygulamasıyla hesaplarınızı güvenliğe alın. Sanal alışverişlerde mutlaka “https” ile başlayan siteleri kullanın. Sanal alışverişlerde sizden asla kredi kartınızın şifresinin istenmeyeceğini unutmayın. Sanal kart kullanın. ATM cihazlarını kullanırken dikkat edin ve şifrenizi asla kimseye söylemeyin ve göstermeyin.”

Seminerin son bölümünde ise özellikle gençleri intihara kadar sürükleyebilen Mavi Balina oyunu hakkında bilgi verildi ve anne-babaların dikkatli olması istendi.