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28 Temmuz 2018 14:21

Popçu Fulin Karadeniz’e doyamadı

Türk pop müziğinin yeni seslerinden Fulin, Trabzon’da Karadeniz mutfağının tadına baktı, sevenleriyle konserde buluştu.

Popçu Fulin Karadeniz’e doyamadı

28 Temmuz 2018 14:21


Türk müzik sektörüne 2015 yılında giriş yapan son dönemin parlayan isimlerinden popçu Fulin, Trabzon’da verdiği konser öncesi Karadeniz’in meşhur mısır ekmeklerini yemeye doyamadı. Son dönemde verdiği kilolarla herkesi şaşırtan Fulin, Karadeniz mutfağını görünce, “Siz bu gidişle beni 100 kilo yapıp yollayacaksınız” esprisini yaparak, özellikle kuymak ve Akçaabat köftesinin tadına baktı. Daha sonra Trabzon’da bir restoranda düzenlenen konserinde sevenleriyle buluşan Fulin, yeni şarkısının çıkarmaya hazırlandığını belirtti.


Sevenlerinin yeni çıkaracağı şarkıyı çok seveceğini dile getiren Fulin, "Çok ama çok heyecanlıyım, bomba bir yaz şarkısı ile sevenlerimle buluşacağım. Bu iş için çok hazırlandık çok emek verdik. İmre Haydaroğlu ile süper bir klip çektik, dans vazgeçilmezim olduğu için bu şarkımın klibimde ciddi anlamda dans çalışmalarına da yer verdik çünkü Osman Çetin tam benlik çok enerjik çok güçlü bir aranje yaptı. Sözler bana ait, bestesini Osman ile beraber yaptık. Kafamız müzikal anlamda çok uyuştu güzel bir uyum yakaladık. Çok içimize sinen bir iş oldu, hayırlısı ile insanlar bu şarkıya bayılacaklar çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.




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