Potanın perilerinden 1. Lig sözü

Büyük fedakarlıklar yaparak mücadelesini sürdüren Pota Pordo-Mavili kulübüne her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade eden İl Müdürü Öztürk, “Trabzon’daki gençlerimizi toplayarak sporla buluşturan, alt yapıdan A takıma kadar her kategoride faaliyetlerini sürdüren kulübümüzün sporcu ve Başkanı Hakan Yamak’ı kutluyorum” diye konuştu.

Trabzonlu sporcularla oluşturdukları takımla birlikte, sabırla üst liglere tırmanışlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden ve takımın aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan Başkan Yamak, “Zor şartlar altında, fedakarca mücadele vermeye çalışıyoruz. Alacağımız destekle çok önemli işler başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın, yeter ki bize sahip çıksınlar” dedi.

Son derece iyi bir kadroya sahip olduklarını kaydeden takım kaptanı Yaren ise, “Hepimiz Trabzonluyuz. Adeta aile ortamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bu sezon sonunda 1. Lig’e yükselmek. Bunun için, bazı günler iki antrenmanla sıkı şekilde lige hazırlanıyoruz. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.