Dr. Fazıl Aydın, kanserin yaşla orantılı bir hastalık olduğunu belirterek yaşlılarda kanser hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi.

Kanser vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, “Bazı kanser türlerinde artış olurken, bazılarında ise azalma oluyor. Dolayısıyla enfeksiyon hastalıkları büyük oranda önlendi. Yani babalarımızın dedelerimizin zamanında insanlar veremden, zatürreden, tüberkülozdan, koleradan, tifodan ölüyordu. Bunlar büyük oranda önlendi ve insan ömrü uzadı. Ancak bu kez kanserler ön plana çıktı. Kanser yaşla orantılı bir hastalık. Yaşlılarda daha sık görünen bir hastalık. Günümüzde artık kanserin teşhis imkanları arttı. Eskiden insanın neden öldüğünü anlamak zordu ancak insan kanserden ölüyordu. Hem teşhis imkânları arttı hem de rölatif olarak hastalıklar azaldığı için kanser ölümleri artmış gibi görülüyor. Dolayısıyla artan kanserler var örneğin lenf kanserleri. Bunun yanı sıra bazı cilt kanserlerinde artış var. Çok önemli bir kanser türü ise akciğer kanseri. Hala dünya da en sık görülen akciğer kanseri. 1990’larda başlayan sigara yasağından sonra bu kanser türünde belirgin bir azalma oldu. Ülkemizde de kısmen bu azalmaları gözlemliyoruz” dedi.

"Kanserlerin yüzde 50’si önlenebilir"

Kanserden korunma yollarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Aydın, kanser vakalarının yüzde 50’sinin önlenebilir olduğunu kaydederek “Kanserin nedenlerinin yüzde 50’si önlenebilir nedenler. Hatta 15-20’ye yakınıda enfeksiyonlara bağlı oluşabiliyor. Örneğin Hepatit B aşısını yaptırsak bu hastalıklardan yüzde 100 kurtuluyoruz. Enfeksiyon hastalılarına yönelik tedbirler alınırsa kanser olma riski de azalıyor. Onun dışında beslenme ve yaşam düzeninde sağlıklı olmak lazım. Son yıllarda öne çıkan bir sebep obezite, fazla kilo. Bu beslenmeye bağlı bir şey. Obezite birçok kanseri artıyor. Yağlı aşırı kalorili yiyeceklerden kaçının, özellikle sebze meyve ağırlıklı yiyin, egzersiz yapma ve kilo verme bunları şiddetle öneriyoruz. Obezite, Amerika’da çok büyük sorun Türkiye’de de kısmen sorun. Obeziteye çok büyük bir bütçe ayrılıyor. Yaşam düzenimizi ve beslenmemizi düzgün bir şekilde yaparsak kanserden büyük oranda kurtulabiliriz. Tütsülenmiş, dumanda ateşte pişirilmiş yiyecekler özellikle mide kanseri açısından zararlı. Daha çok haşlama yemeliyiz, işlenmiş, rafine edilmiş, tuzlanmış, saklanmış, salamura edilmiş yiyeceklerden uzak durmak lazım. Olabildiğince taze ve yöreden yetişmiş gıdalarla beslenmemiz lazım” diye konuştu.