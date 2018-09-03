Projeden ‘Milli” çıktı

Öğrencileri sporla buluşturmak, sporu sevdirmek ve içlerinden yetenekli olanları uygun branşlara yönlendirmek amacıyla yıllar önce başlattıkları proje kapsamında çok sayıda sporcunun önemli başarılara imza atmaya başladığını ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Şube Müdürlüğü yaptığımız dönemlerde ‘Haydi Çocuklar Spora’ adlı bir proje başlatmıştık. Bu kapsamda antrenörlerimiz her okula giderek öğrencilere hem branşları öğretti, hem de uygulamalı eğitim verdi. Yağmur bu projede keşfedilen isimlerden biri. O dönemki adı Bener Cordan İlköğretim Okulu olan kurumda eğitim görürken antrenörümüzün Hakan Yamak tarafından basketbola yönlendirilmişti. Yağmur da derslerindeki başarısının yanı sıra antrenmanlarda fedakarca çalışarak gururumuz olmayı başardı” dedi.

2020’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası aday kadrosuna çağrılan Yağmur Yıldırım, “Çok mutluyum, bana güvenen büyüklerimi mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.

5-9 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Yıldız Milli takım kampına katılacak olan Yağmur Yıldırım’ın başarılı olacağına inandığını kaydeden Antrenör Hakan Yamak da, “Çok yetenekli ve karakterli bir sporcu. Aynı zamanda Pota Bordo-Mavi kulübümüzde de ter döküyor. Milli forma ile uzun süre ülkemize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.