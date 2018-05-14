Ramazan öncesi güveçler tezgahlarda yerini aldı

Güveç satıcılarından Köksal Terzi, Ramazan ayı ile birlikte güvece olan ilginin arttığını belirterek fiyatlarda önceki Ramazan’a göre fazla bir değişiklik olmadığını söyledi. İlerleyen günlerce güvece ilginin daha da artacağını belirten Terzi, fiyatların güvecin büyüklüğüne göre 15-60 TL arasında değiştiğini söyledi.

Eskiden Trabzon’da güveç imal edildiğini belirten Terzi, “Güveçlerimiz genelde, Kayseri, Nevşehir ve Eskişehir illerinden geliyor. Çok eskiden Trabzon’da güveç imal edilirdi, bugün ise neredeyse yok denecek kadar az. Vatandaşlar genelde Ramazan’ın ilk günleri güvecini almaya başlıyor. Güveçte pişen yemek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. Güveç pişirecek kişiler özellikle tüpte pişirme yerine odun ateşi olan fırınları tercih etsinler” dedi.