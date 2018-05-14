Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:40

Ramazan öncesi güveçler tezgahlarda yerini aldı

Trabzon’da Ramazan’a çok az bir süre kala güveçler tezgahlarda yerini almaya başladı.

Ramazan öncesi güveçler tezgahlarda yerini aldı

14 Mayıs 2018 12:40


Güveç satıcılarından Köksal Terzi, Ramazan ayı ile birlikte güvece olan ilginin arttığını belirterek fiyatlarda önceki Ramazan’a göre fazla bir değişiklik olmadığını söyledi. İlerleyen günlerce güvece ilginin daha da artacağını belirten Terzi, fiyatların güvecin büyüklüğüne göre 15-60 TL arasında değiştiğini söyledi.


Eskiden Trabzon’da güveç imal edildiğini belirten Terzi, “Güveçlerimiz genelde, Kayseri, Nevşehir ve Eskişehir illerinden geliyor. Çok eskiden Trabzon’da güveç imal edilirdi, bugün ise neredeyse yok denecek kadar az. Vatandaşlar genelde Ramazan’ın ilk günleri güvecini almaya başlıyor. Güveçte pişen yemek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. Güveç pişirecek kişiler özellikle tüpte pişirme yerine odun ateşi olan fırınları tercih etsinler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç