Ramazan’ı fit bitirmenizi sağlayacak 5 kural

Kural 1: ‘Sahur yapmaya devam’

“Zaten uzun süren açlık durumunda sahuru atladığımızda metabolizmamızı yetersiz enerji alımı sonucunda yavaşlatmış oluyoruz. Bu nedenle ramazan düzenimizde mutlaka yatmadan önce değil; uykudan kalkıp yaptığımız kahvaltı gibi hafif bir sahur öğünü olmalı. Sahurda tok tutan 3’lümüz ise; haşlanmış yumurta, peynir, ceviz. Yanında söğüş sebze ve tahıllı ekmek ile birlikte”

Kural 2: ‘Ara vermek’

“İftarda 1-2 bardak su ve hurma/zeytin ile orucumuzu açıp, 1 kase çorbamızı istersek yanında küçük bir parça pideyle tükettikten sonra yaklaşık 15 dakika kadar ara veriyoruz. Bu, uzun süren açlık sonrasında ani tansiyon, şeker yükselmesinin ya da mide-bağırsak rahatsızlıklarının önüne geçmek açısından önemlidir. Devamında da aşırıya kaçmadan 1 tabak ana yemek yanında salata yoğurt/ayran tüketilebilir. Ayrıca iftarda hızlı yemek reflü, mide ekşimesine sebep olacağından yavaş yemeye dikkat edilmelidir.”

Kural 3: ‘2 kuralı’

“Sahurda uyanır uyanmaz 2 bardak, sonrasında 2 bardak; iftarda orucumuzu açarken 1-2 bardak sonrasında 2 bardak ve yapacağımız ara öğünümüzde 2 bardak olmak üzere toplamda en az 10 bardak; 2 litre su içmek. Bu basit ‘2 kuralı’ ile ramazanda su içmeyi unutmak bahanemiz olmayacak”

Kural 4: ‘Ara öğün yapmak’

“İftardan 1-1.5 saat sonra yarım saatlik hafif bir yürüyüş, egzersiz sonrası 1-2 porsiyon meyve ve yanında 1 bardak süt/yoğurt ile ufak bir ara öğün yapmamız iftar ve sahur arasında denge kurmamızı sağlar.”

Kural 5: ‘Tatlılar’

“Ramazanın bir diğer boyutu da şerbetli ve hamur işi ev tatlıları tüketiminin artmasıdır. Eğer kilo korumak, vermek ve sağlıklı bir ramazan geçirmek istiyorsak tatlıyı haftada 2 kere ve şerbetli ağır tatlılar yerine küçük porsiyonlarda sütlü/meyveli tatlılar tercih ederek tüketmeliyiz.”