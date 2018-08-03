Resim çalıştayı ekibinden Başkan Türkmen’e ziyaret

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat’ı geliştirmeye gayret ediyoruz. Şehrimizde resim çalıştayının yanı sıra Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, festivaller, şenlikler ve tiyatro gibi birçok sanatsal faaliyetler de yapıyoruz. Sanatsal faaliyetlere ve çevreciliğe önem veren bir belediyeyiz. Okullarda biraz daha sanata ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanatsever bir nesil yetiştirmek lazım. Böylece hem insan sevgisi aşılanmış olur hem de tabiatımızı daha çok korumuş oluruz. Dünyada olup bitenleri hep birlikte görüyoruz. Bu olaylardan biz çok üzüntü duyuyoruz. İnsanlığın geldiği bu çağda bu kadar zenginliğin olduğu bir dönemde bu manzaralar insanlara yakışmıyor. Bu manzaraları güzelleştirmek için sanatçılara büyük görev düşüyor. Çünkü onlar menfaat gözetmeyen insanlardır. Çok şey yapabileceklerini düşünüyorum. İşbirliği yapmamız lazım tüm dünya insanlığı iş birliği yapmaları lazım. Sizleri burada görmekten son derece mutlu oldum hoş geldiniz” dedi.

Ziyarettin ardından Akçaabat’a resim çalıştayı için gelen grup Ortamahalle’yi ve tüm Akçaabat’ı gezdi.