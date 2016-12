Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 8-9 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek “Seyahat ve Turizm Sektör Buluşması” öncesi Trabzon’da toplantı düzenlendi.

Trabzon’da bir otelde inşaat ve turizm firma sahiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Suudi Arabistan Emiri Seyful İslam Ali Suud’un yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Turizm ve Kültür İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Başkanı Suat Gürkök, Trabzon İnşaatçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Trabzon İnşaatçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Arap ülkelerinden gelen misafirlerin ilk yıllarda turizm amaçlı geldiğini ancak daha sonra inşaat sektörüne ilgi duymaya başladıklarını ifade ederek, “İlk yıllarda Trabzon’a gelen misafirler daha sonra burada inşaat sektörü ilgi göstermeye başladı. Trabzon’da sadece yaz odaklı turizm olmayacağını kış turizminin de olabileceğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Katar Emiri ile Trabzon ziyaretinde Trabzon’u havadan gezdikleri zaman burada kış turizminin olabileceğini, bu kış turizminin aynı zamanda inşaat sektörüne önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz için bu anlamda bu toplantıdan çok çok memnun kaldım. Burada dikkat etmemiz gereken konular, dışarıdan gelen yabancı misafirlerimizin yabancı yatırımcılarımızın önerilerini görüşlerini bütün meslek kuruluşları olarak dikkate almamızda fayda var. Onların istekleri doğrultusunda neler yapabiliriz açısından bu toplantı bizler için çok önemli. Kendileriyle birebir görüşmeler yapacağız. Umarım bu görüşmeler aylar, yıllar sürer” dedi.

Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Turizm ve Kültür İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Başkanı Suat Gürkök’de yaptıkları konuşmada toplantının önemine vurgu yaptı.



“Türkiye ikinci vatanımız gibi”

Son olarak söz alan Suudi Arabistan Emiri Seyful İslam Ali Suud, Türkiye’yi ikinci vatanları gibi gördüklerini kaydederek, “Öncelikle iki ülke arasındaki kardeş bağlarını teyit etmek isterim. Türkiye’nin en güzel şehri Trabzon. Türkiye bizim ikinci ülkemiz. Güzel insanları ile her yerde Suudi Arabistan’da tanınan bir şehir. İki ülke arasında ki kardeş tavırları belirtmek isterim. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ki ilişkiler ve milletler arasında ki ilişkilerden gurur duyuyoruz. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ki ticari ilişkilerde 6 milyar dolar yatırım var. 480 Arap şirketi Türkiye’de bulunmaktadır. Her sene binlerce turist Türkiye’ye gelmektedir. Suudi Arabistan’da aynı zamanda yüzlerce Türk firması çalışmaktadır. Türkiye’yi her zaman ikinci evimiz olarak görmüşüzdür. Son zamanlarda Suudi Arabistanlı vatandaşlar burada bayağı yatırım ve emlak alımında bulunmaktadır. Eski ilişkilerden dolayı son zamanlarda olan iki ülke arasında ki ilişkilerden dolayı buraya yatırım yapıldı. 8-9 Şubat arasında yapılacak fuarda Türk firmaların orada bulunmasını isteriz. İki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek için böyle bir fuar düzenledik. Genellikle turizm ve emlak üzerinde olacağı bir fuardır. Başka ülkelerden de yatırımcılar gelecektir. Son dönemlerde Ortadoğu’da olan olaylardan dolayı yatırımlar biraz azaldı. Sonuçta hayat devam ediyor yatırımlar devam etmesi lazım” diye konuştu.