Riyad’tan Trabzon’a ilk misafirler geldi

Suudi Arabistan Flynas Havayollarının Trabzon’a direkt seferlerini başlatmasının ardından ilk uçak dün gece Trabzon Havalimanı’na inerken, Arap turistleri apronda elinde çiçeklerle Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın karşıladı. Uçaktan inen yolcular karşılamanın şaşkınlığını yaşarken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise “Riyad’tan Tabzon’a direkt seferlerle 135 yolcu geldi. Bayram sonrasında daha yoğun gerçekleşmesini hedeflediğimiz direkt seferlerle turizm hedeflerimizi tutturmayı planlıyoruz. Trabzon’un geçen yıl 2 milyon 200 bin civarında olan yerli ve yabancı turist sayısını direkt seferleri ve turist memnuniyetini artırarak bu yıl 3 milyon olarak hedefliyoruz“ şeklinde konuştu.