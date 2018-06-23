Robot tedavisi felçli hastaların umudu oldu

Hastane başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Atalı robotik tedavi, felç geçiren hastalarda ilk 1-1,5 yıl içinde uygulandığında çok iyi sonuçlar alındığını belirterek bölgeye hizmet verdiklerini söyledi.

Robot yardımı yürüme tedavisinin birincil hedefi azalan veya kaybolan yürüme yeteneğinin geliştirilme olduğunu belirten Atalı, “Robot Tedavisi yürüme yeteneğinin (felç-omurilik ya da beyin hasarları veya ortopedik durumunun bir sonucu olarak) kaybı durumunda kişiye yeniden yürüme yeteneğini kazandırması için robotik cihaz kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir. Robot yardımı yürüme tedavisinin birincil hedefi azalan veya kaybolan yürüme yeteneğinin geliştirilmesidir. Beyin ve omurilik yaralanmaları inme ve diğer nörolojik rahatsızlıklar, kalça protez operasyonları ve diğer ortopedik durumlarda da robotik yardımlı yürüme tedavisinin kullanımı söz konusudur. Robotik tedavi felç geçiren hastalarda ilk bir, bir buçuk yıl içinde uygulandığında çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Hastanemizdeki cihaz, Şubat 2018 tarihinden bu yana nörolojik ve ortopedik hastalıkları olan hastalarımıza hizmet vermektedir” dedi.

Türkiye’deki bir çok hastanede bulunmayan bu cihazın Trabzon’da Maçka’daki Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde bulunduğunu kaydeden Atalı, “Yapılan çalışmalarda, yaralanma veya hastalık sonrası yürüme şekli etkilenmiş kişilerde, tekrarlayan yürüme hareketi, yeni bir uyarım yolu izleyerek beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Tedavinin etkinliği kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak hastalara 4-8 hafta boyunca haftada en az üç seans olmak üzere günlük 60 dakikalık seanslarla uygulanmaktadır. Hekim tarafından yapılacak periyodik değerlendirmeler sonucunda seans miktar ve sürelerinde faydayı arttırmaya yönelik değişiklikler yapılabilir. Cihazın hastanemizde hizmete girmesiyle birlikte yoğun hasta potansiyeli ile karşılaştık. Amacımız bölgeye hizmet vermek” diye konuştu.