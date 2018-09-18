Rus Büyükelçi Yerhov Trabzon'da işadamları ile yemekte buluştu

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Trabzon'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaretin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov ve beraberindeki heyet, Trabzon iş dünyası temsilcileriyle öğe yemeğinde buluştu. Yemeğe Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) adına Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yemekte yaptığı konuşmada, Trabzon ve Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda kentin taleplerini aktardı. Hacısalihoğlu, özellikle ulaşımda Trabzon - Sochi arasında yük ve yolcu taşımacılığı seferlerinin yeniden başlatılması, yaş sebze-meyve ihracatındaki sorunların kalıcı olarak giderilmesi için iki ülke limanları ve gümrüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Hacısalihoğlu, ayrıca vize kolaylığı sağlanması gerektiğini de belirtti.