‘Rus İşgali ve Muhacirlik' belgeselinin gösterimi yapıldı

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlatılan "Rus İşgali ve Muhacirlik" konulu belgeselin tanıtımı gerçekleşti.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen tanıtım programına, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, daire amirleri, ilçenin diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yönetmenliğini Atilla Alp Bölükbaşı'nın yaptığı "Rus İşgali ve Muhacirlik" konulu belgesel, izleyenlerden beğeni topladı. Belgeselde 1916'da Akçaabat'ın fiili olarak Rus işgaline uğradığı ve işgal sırasında bölgeden vatandaşların muhacir olarak göç edilmesini anlatıyor.

Tanıtım töreninde konuşan Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat'ın tarihine ışık tutan güzel bir belgesel hazırlandığını belirtti. Şenel, "Akçaabat tarihinde çok önemli bir yer tutan Rus işgali ve muhacirlik belgeselde güzel bir şekilde anlatılmış. Bu yaşananlardan ders çıkartarak gelecek için daha sağlam ve güçlü olmamız gerektiğini çıkartmalıyız" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise konuşmasında muhacirlik yıllarında yaşanan zorluklara değindi. Türkmen “Bizler, büyüklerimizden bu muhacirlik hikayelerini dinleyerek büyüdük. O acıları ve perişanlıkları kendimiz görmedik ama dinledik. Gençlerimiz de o günlerde yaşananları hazırlanan bu belgesel sayesinde öğrenecekler. O zor günlerden her türlü imkanın elimizde olduğu bu günlere geldik. Akçaabat her şeyi ile gençlerimize emanettir. Belgeselde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, ‘Rus İşgali ve Muhacirlik' belgeselinin yönetmeni Atilla Alp Bölükbaşı'na plaket takdim ettiler.