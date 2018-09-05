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05 Eylül 2018 20:33

Rusya Milli Takımı, Trabzon’da

Rusya Milli Takımı, 7 Eylül Cuma günü Türkiye ile oynayacağı maç için Trabzon’a geldi.

Rusya Milli Takımı, Trabzon’da

05 Eylül 2018 20:33


Türkiye A Milli Takımı’nın 7 Eylül Cuma günü 21.45’te UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya Milli Takımı, Trabzon’a geldi. Saat 19.40 sıralarında Trabzon Havaalanı’na inen konuk ekibi daha sonra konaklayacağı otele geçti.


Rusya Milli Takımı, 6 Eylül Perşembe günü saat 12.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bir antrenman gerçekleştirecek. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanın ardından saat 13.00’te basın toplantısı düzenleyecek.




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