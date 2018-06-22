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22 Haziran 2018 15:31

Rusya’nın Trabzon Başkonsolosu’ndan DKİB’e ziyaret

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhanov, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu’yu makamında ziyaret ederek Doğu Karadeniz Bölgesi ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Rusya’nın Trabzon Başkonsolosu’ndan DKİB’e ziyaret

22 Haziran 2018 15:31


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalyoncu, 25 yıldır en fazla Rusya Federasyonu’na ihracat gerçekleştiren firmanın yetkilisi olması yanında, Rusya Federasyonu’na en fazla ihracat gerçekleştiren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin başkanı olduğunu hatırlattı. Kalyoncu “Hedefimiz Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin iki ülke liderleri Erdoğan ve Putin tarafından vizyon çizilen ve hedef konulan rakamlara ulaştırılmasıdır. Bu konuda gayret gösteriyoruz. Ticari ilişkilerin karşılıklı iki ülke yararına olacak şekilde geliştirilmesinde Trabzon Başkonsolosluğu’nun büyük desteklerini görüyoruz” dedi.


Kalyoncu, Trabzon ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda önerilerde de bulunarak “Rusya Federasyonu Novorossiysk, Gelencik ve Tuapse limanlarına düzenli ve tarife olarak Türk iş adamlarına ait gemi ve Ro-Ro’lar çalışmasına rağmen bu limanların yolcu kapısı olarak giriş-çıkışlara müsaade edilmesi, araç giriş çıkışları için transit geçiş izni verilmemesi gibi sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” diye konuştu.


Konuk Başkonsolos da yaşanan sorunların çözümü için çalışacaklarını ve gerekli yerlere bu konuları ileteceklerini kaydetti.




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