Trabzon Devlet Sahil yolu Trabzon geçiş yolunda bulunan elektrik aydınlatma direklerine bir mekanizma ile monte edilen reklam brandaları araçların geçişleri sırasında seyir halindeki sürücülerin dikkatini dağıtıyor.

Sürücüler, seyir halindeyken ister istemez reklamların dikkatlerini çektiğini kaydederek "Ortalama 100 km hızla seyir halindeyken reklam afişlerini görünce insan bakmadan geçemiyor ve dikkatimiz dağılıyor. Ayrıca fırtınalı havalarda afişler yerinden çıkacakmış gibi oluyor" ifadelerinde bulundular.

Öte yandan branda asılmış direklerden bazıları brandanın etkisi ile yamuklaştığı da gözlerden kaçmadı.