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06 Temmuz 2017 10:18

Sahil yolu üzerinde bulunan reklam afişleri sürücülerin dikkatini dağıtıyor

Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehir geçişinde aydınlatma direklerine asılan reklam afişleri trafik güvenliğini tehdit ediyor.

Sahil yolu üzerinde bulunan reklam afişleri sürücülerin dikkatini dağıtıyor

06 Temmuz 2017 10:18


Trabzon Devlet Sahil yolu Trabzon geçiş yolunda bulunan elektrik aydınlatma direklerine bir mekanizma ile monte edilen reklam brandaları araçların geçişleri sırasında seyir halindeki sürücülerin dikkatini dağıtıyor.


Sürücüler, seyir halindeyken ister istemez reklamların dikkatlerini çektiğini kaydederek "Ortalama 100 km hızla seyir halindeyken reklam afişlerini görünce insan bakmadan geçemiyor ve dikkatimiz dağılıyor. Ayrıca fırtınalı havalarda afişler yerinden çıkacakmış gibi oluyor" ifadelerinde bulundular.


Öte yandan branda asılmış direklerden bazıları brandanın etkisi ile yamuklaştığı da gözlerden kaçmadı.




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