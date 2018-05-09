Denetimlerin yetersiz kalışı sebebi ile günlük kiralık dairelerin kimlik bildirimlerini düzenli yapmamasının güvenlik zafiyetine sebep olabileceğini söyleyen Şahin, “Kimlik bildirim problemi olan şahıslar bu tarz yerlerde konaklamakta ve halkın güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler. Sektörel olarak ise bu sistem belediye belgeli ve yıldızlı otellerin doluluk oranlarını ve fiyat politikalarını etkilemektedir. Yıl boyu açık kalan, personel istihdam eden bu işletmelere ticari anlamda çok büyük zarar vermektedir” diye konuştu

Kimlik bildirimi ile birlikte yasal bir boyut kazanan günlük kiralık daire sisteminin bir çok olumsuzluğu olduğunu belirten Şahin, “Kira fiyatlarını yükselten bu sistem dar gelirli halkı geçim sıkıntısına sokmaktadır. Günlük kiralık daireler mahalle, site ve villa kent gibi yerleşim yerleri içerisinde ikamet eden yerel halka rahatsızlık vermektedir. Bu daireleri tercih eden kalabalık kişiler hem gürültü hem de görüntü bakımından yerleşik halka rahatsızlık vermektedir” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki tatil kenti Palma’da yerel yönetimin günlük kiralık daire sistemini yasaklayacağını duyurduğunu sözlerine ekleyen Şahin, “Bizim gibi turizmin gelişmekte olduğu bölgeler için çok güzel bir örnek niteliğindedir. Günlük kiralık daire sisteminin yasağının ülkemizde uygulanması birçok anlamda faydalı olacaktır” dedi.