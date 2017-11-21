Sahte diplomalı öğretmene beraat...(2)

Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün sonuçlanan davasında beraat kararı çıktı.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde öğretmenlik görevinde bulunduğu sırada yapılan incelemelerde diplomasının sahte olduğu anlaşılan ve hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ iddiasıyla hakkında 6-15 yıl arasında hapis istemiyle dava açılan R.G.S.’nin duruşmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.

Mahkemede her iki taraf avukatları da hazır bulunurken, mahkeme heyeti, sanık R.G.S’nin üzerine atılı ”resmi belgede sahtecilik” suçundan mahkumiyetini gerektirir nitelik ve derecede her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan beraatine, yine “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında atılı suçtan yasal unsurların oluşmadığı anlaşıldığından beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme, avukatlık asgari ücret tarifesine göre 3 bin 960 TL’nin hazineden tahsil edilerek sanık öğretmene ödenmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Başbakanlık tarafından 2005’de yılın öğretmeni seçilerek ödüllendiren R.G.S. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde 2015 yılında başlattığı diploma incelemesine takıldı. Trabzon’un Dernekpazarı ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda görev yapan R.G.S. Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS üzerinden öğretmenlerin bilgilerinin güncellemesi talebi üzerine Ankara’daki yakınlarından mezuniyet belgesi temin edip göndermelerini istedi. Gelen faksı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim eden bayan öğretmenden çıkış belgesi üzerine tarih ve sayı olmadığı gerekçesiyle yeninden diploma veya sureti talep edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bu arada PTT şubesinden yaptığı araştırma üzerine belgenin önce Ankara’ya gönderildiğini sonra tekrar aynı şubeye faks çekildiğini tespit etti. Öğretmenin diplomasının sahte olabileceği şüphesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ardından mahkeme süreci başlarken, 10 aydır mahkemesi devam ediyordu.

4 çocuk annesi R.G.S., hazırlanan iddianamesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara’nın Sincan ilçesinde adının ’İrfan’ olduğunu bildiği bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak Erzurum’da göreve başladığını söylemişti. R.G.S. başarılı bir öğretmen olarak 19 yıl boyunca görev yaptığını ve 2005 yılında başbakandan başarı belgesi ve yılın öğretmeni belgesi aldığını da ifade etmişti. Bayan öğretmen iddianamesinde verdiği ifadesinde "20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarar uğratmadım. Çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur” demişti.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmasına karar verilen R.G.S.’den görev sürecinde devletten aldığı 329 Bin TL’nin faiziyle birlikte alınması da talep edilmişti.