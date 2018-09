Salı pazarını gezdi, pazarcı ve vatandaşları dinledi

Salı pazarını ziyaret eden Başkanı Türkmen, vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden, isteklerini vatandaşların kendilerinden dinleyip işyerlerine ziyarette bulunan Başkan Türkmen, genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ünü Evliya Çelebi'den beri süre gelen Akçaabat Salı Pazarı'nda mikro klima özelliği sebebiyle meyveden sebzeye her türlü ürün satılıyor. Bölgenin en büyük pazarı olan Salı pazarında bahçelerden yeni toplanmış her çeşit sebzeyi, lezzetli süt ürünlerini ve meyvelerin en tazelerini uygun fiyata bulmak mümkün. Salı Pazarı'nda karalahanadan organik yeşilliklere; tereyağından mısır ununa; mısır ekmeğinden biberine, patlıcanına, fasulyesine; sebze fidelerine varıncaya kadar her türlü ürün mevcut.

Pazarcı esnaflarla sohbet edip satılan yöresel ürünleri büyük bir keyifle inceleyen Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “ Evliya Çelebi'in seyahatnamelerine bile konu olan Akçaabat Salıpazarı her zaman olduğu gibi ürünleriyle yine rengârenk ve cıvıl cıvıl. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde insan odaklı hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın Pazar içerisinde daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapmayı planladığımız bu yeni düzenlemelerle birlikte satış yapmaya gelenler de alış veriş yapmaya gelenler de Salı pazarı içerisinde daha çok vakit geçirebilecekler. Akçaabat Belediye olarak hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Pazar esnafı, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'in kendilerini sık sık ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu belirterek “ Belediye Başkanımız Şefik Türkmen'e isteklerimizi, şikayetlerimizi yüz yüze söylüyoruz. Başkanımız da bizlerin isteklerine çözüm getirmeye gayret ediyor. Başkanımızın, yoğun çalışma mesaisi arasında bizleri sık sık ziyaret etmesi son derece mutluluk verici; esnafı da vatandaşı da tek tek dinliyor, çözüm üretme gayretinde bulunuyor” ifadelerini kullandılar.