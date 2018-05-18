Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti

Üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Trabzonlu boksör Fatih Keleş, 19 Mayıs’ta Trabzon’da düzenlenecek boks galasında ringe çıkacak.

Sevilen sporcu, müsabaka öncesi Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan Keleş, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR’ı çekilen Keleş, sağlık kontrollerini tamamlamış oldu. Keleş’in müsabaka için son derece sağlıklı olduğu tespit edildi.