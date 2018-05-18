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18 Mayıs 2018 12:18

Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti

Avrupa Boks Şampiyonu Fatih Keleş, 19 Mayıs’taki müsabakasından önce Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde sağlık taramasında geçti.

Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti

18 Mayıs 2018 12:18


Üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Trabzonlu boksör Fatih Keleş, 19 Mayıs’ta Trabzon’da düzenlenecek boks galasında ringe çıkacak.


Sevilen sporcu, müsabaka öncesi Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan Keleş, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR’ı çekilen Keleş, sağlık kontrollerini tamamlamış oldu. Keleş’in müsabaka için son derece sağlıklı olduğu tespit edildi.




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