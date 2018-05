Şampiyon Selçuk Çebi’ye gençlerden büyük ilgi

Selçuk Çebi’ye, sporcuların ve gençlerin ilgisi ise büyük olurken, her gittiği yerde sevgiyle karşılanan Çebi ise bu ilgiden oldukça memnun.

AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi, her kapıyı çaldığını belirterek "Her kapıyı çalıyorum. Hiçbir kapıdan geri çevrilmedim. Özellikle gençler ve sporcu kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmıyor. Trabzon’un 18 ilçesini dolaştım. Sık sık içlerine girip sohbetlerine ortak oldum. Aldığım enerji, gördüğüm sevgi beni son derece memnun etti. İl ve ilçe teşkilatlarımızın hakkını teslim etmek lazım. Günün her saatinde bizi yalnız bırakmadılar. Teşkilatların bu kadar hareketli olması enerjimizin tam olduğunu gösteriyor" dedi.

Sporcu ve gençler ise ”Selçuk Çebi’nin spordan siyasete geçmesi bizim için önemli bir avantaj. Bizi ve sorunlarımızı daha iyi temsil edebilecek olan insanın mecliste olmasından dolayı mutlu oluruz” ifadelerini kullandılar.