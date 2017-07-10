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10 Temmuz 2017 11:09

Şampiyon sporcular diktikleri fidanları gözleri gibi bakıyor

Uluslararası organizasyonlara Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) hazırlanan kupa avcısı sporcular, boş zamanlarını doğayla iç içe geçiriyor.

Şampiyon sporcular diktikleri fidanları gözleri gibi bakıyor

10 Temmuz 2017 11:09


Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasının arkasındaki alana geçen ay fidan diken ve aralarında Dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa 2’incisi Merve Ünlü ve Avrupa Kupası 3’üncüsü judocu Kübranur Esir’in de bulunduğu sporcular yoğun antrenman programlarının ardından fırsat buldukça diktikleri fidanlarla ilgileniyor, stres atıyorlar.


Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, boş zamanlarında sporcuların doğayla baş başa kalarak stres attıklarını belirterek “Yakın gelecekte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda ülkemizin yüz akı olacak olan bu sporcular boş zamanlarda doğayla ilgilenerek stres atıyorlar” dedi.


Şube Müdürü Yusuf Çebi de “Birbirinden yetenekli bu sporcular Türkiye’nin geleceği. Çok ağır antrenman programları var. Bu ortamda bu tür etkinliklerle uğraşmaları güzel” diye konuştu.




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