Şampiyondan anlamlı ziyaret

Araklı Muhittin Öztürk-Saffet Çebi ilkokulu öğrencilerinin yoğun ilgisi şampiyonu mutlu etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi’yi okullarında görmekten son derece mutlu olduklarını söyleyen okul müdürü Mehmet Çebi ”Selçuk okulumuzun yetiştirdiği dünyaca ünlü bir sporcu. Öğrencilerimizi motive etmek için zaman zaman onun adını kullanıyoruz. Okulumuza her zaman yardımcı oluyor. Mezun olduğu okulunu unutmaması bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah çıktığı yolda başarılı olur. Türkiye’nin bu başarılı gençlere siyasettede ihtiyacı var” dedi.

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi ise yaptığı açıklamada ”Planlı programlı bir ziyaret değildi. Mezarları ziyaret edip cuma namazını kıldıktan sonra uğrayıp hatırlarını sorayım dedim. Bu çocuklar için gece gündüz çalışmalıyız. Hepsinin gözlerinde ışık var” diye konuştu.