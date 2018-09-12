Trabzon Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sanat İçin Beş Çok Geç' projesi kapsamında ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ilgi alanlarının erken belirlenmesi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Ortaokulda resim ve müzik eğitiminde branş öğretmeniyle karşılaşan çocukların ilgi alanlarının belirlemesi noktasında geç kalındığından hareketle hazırlanan proje kapsamında Ortahisar İlçe Milli Eğitim bünyesince belirlenecek pilot ilkokullarda 'Sanat İçin Beş Çok Geç' projesiyle müzik ve resim derslerine branş öğretmenlerinin girmesi ve haftada iki saat çocukların bir fiil sanat eğitimi almaları sağlanacak.

Projeye kurum olarak destek verdiklerini ve çok önemsediklerini belirten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Sanat, çocuğun özgür düşünmesine katkıda bulunur. Ortak davranış bilincini geliştirir. Okul başarılarının artmasını sağlar. Sanat eğitimi alan çocukların stresle başa çıkma becerileri gelişir. Projenin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok yönlü, iyi eğitim almış, ülkemize ve milletimizi katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Çocukların gelişimine ülke olarak çok büyük önem verdiklerini dile getiren Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse de, erken dönemde verilecek sanat eğitimin çocuklara psikolojik bir destek olmasının yanı sıra zeka gelişimine de büyük katkı sağladığını söyledi. Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“6 yaşına kadar olan dönem, çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal, kaş ve sinir gelişiminin, olgunlaşmasının olduğu dönemdir. Bu nedenle bu dönemdeki sanat eğitimi, çocuğa daha fazla uyaran verilmesine olanak tanır. Bu da daha iyi bir gelişimi beraberinde getirir. Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın çok yönlü yetişmesi için proje üretip hayata geçirmeye devam edeceğiz. DOKA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

Proje Koordinatör Öğretmeni Gülşah Toksoy ise projede yer alacak müzik öğretmenlerine Prodigies Erken Dönem Müzik Eğitimi verileceğini ve bu eğitim yöntemi ile çocukların yeteneklerinin daha doğru bir şekilde keşfedilmesinin sağlanacağını söyledi. Toksoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“4 ila 10 yaş arasındaki çocuklara hitap eden Amerika'nın bir numaralı müzik ve nota eğitim programı ile çocukların yetenekleri daha doğru bir şekilde tespit edilecek ve bu noktada daha doğru eğitim alacaklar. ‘Sanat İçin Beş Çok Geç' projesi, çocuklarımızın erken yasta yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak, teknik ve kritik düşünme becerilerini ve kazanımlarını geliştirmek, öğrencilere kazandırılan becerilerin üretime dönüşmesini izlemek ve birçok eğitim metoduna göre öğrencilerimize katma değer sağlayacak unsurlar içeriyor. Ben, proje kapsamında verilecek eğitimin, öğrencilere ve öğretmenlere yeni ufuklar açacağını düşünüyorum.”

Projenin, düzenlenecek müzik yarışmaları ile sürdürülebilirliğinin sağlanacağı, okul öncesi öğretmenlerinin de projeye dahil edilip çarpan etkisinin arttırılarak iyi uygulamaların ilerleyen aşamalarda il çapında yaygınlaştırılacağı öğrenildi.