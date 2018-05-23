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23 Mayıs 2018 10:59

Sanayi esnafı iftarda buluştu

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi sanayi esnafı iftarda buluştu.

Sanayi esnafı iftarda buluştu

23 Mayıs 2018 10:59


Oda Başkanı Mustafa Pehlivan, Türkiye ve dünya şartlarına uygun modern bir sanayi sitesini hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu jenerasyon arkalarındaz olduğu sürece Trabzon’da bir şeyler yapmak için tüm gaüçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.


Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası, geniş katılımla iftar organizasyonu düzenledi. Esnaf ve Sanatkarların büyük bir katılım gösterdiği iftar yemeğine TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu ve davetliler katıldı.


İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, bundan sonra bu akşam olduğu gibi daha büyük katılımla birlikte esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızla bir araya geleceklerini belirterek "Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var. ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu akşamki tablo bize gösteriyorki toplumumuzun hayat damarlarından biri kopmamış ama bu güzel topluluğun, Türkiye ve dünya şartlarına uygun yeni ve modern bir sanayi sitesi projesini hayata geçiremesi gerekmektedir. Trabzon’da yeni bir sanayi sitesi kooparatifini kurduk. Başkanımız Gökçen Alemdaroğlu, bu işe büyük bir emek veriyor. Bu konuda çok mücadele verdik. Jenerasyonumuz ve siz bizim arkamızda olduğunuz süreçe Trabzon’da bir şeyler yapmak için tüm gücümüzle mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.




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