Sanayi esnafı yeni sanayi sitesi projeleriyle ilgili AK Parti İl Başkanı Revi ile görüştü

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi'ye yeni sanayi sitesi projelerini tanıtarak destek istediler.

AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan da yer alırken, Değirmendere Havzası'nda bulunan tüm sanayi sitelerinin belirlenen farklı bir bölgede inşaa edilecek yeni bir sanayi merkezine taşınması projesiyle ile ilgili görüş alışverinde bulunan sanayi esnafı, Başkan Revi'ye projenin animasyonunu takdim etti.

Hazırladıkları proje ve ziyaret ile ilgili konuşan Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu “Mevcut sanayi sitelerinin hepsini bir alana toplayacak bir yer arıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır proje çalışmalarımız var. 2 yıl sonunda bu yılın Şubat ayında bu çalışmalarımızı bir kooperatif kurarak birleştirdik. Sanayi sitelerinin başkanlarını yönetimimize aldık. Buradan başlayarak bir yola çıktık. Haydar bey ile bir görüşme yaptık ve bütün sanayileri bir araya toplayacak bir sanayi sitesi yeri istedik. Bu proje ile sanayilerimiz farklı bir bölgeye taşınırsa Değirmendere havzası tamamen boşalmış olacak. Bugün Trabzon bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu havzanın yerine oteller, eğlence merkezleri ve farklı iş yerleri kurulup turizme elverişli bir alan haline getirilebilir. Sanayi kalktıktan sonra bu alan çok iyi bir şekilde değerlendirilebilir" dedi.