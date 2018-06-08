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08 Haziran 2018 16:04

Sanayi esnafına bayram müjdesi

Daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alan olarak belirlenen Değirmendere havzasında bulunan Fatih Sanayi Sitesi’nin 27 dönümlük arazisi yeşil alan olmaktan çıkartıldı.

Sanayi esnafına bayram müjdesi

08 Haziran 2018 16:04


Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, Değirmendere havzasında Fatih Sanayi Sitesi’nin 27 dönümlük arazisini yeşil alan olmaktan çıkartıldığını müjdeledi. Pehlivan, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı imar düzenlemesinde Fatih Sanayi Sitesi’nin yeşil alan olarak belirlendiğini belirterek "Trabzon AK Parti Milletvekili Adnan Günnar’ın sanayimizi ziyareti sırasında esnafımızın yeşil alanla ilgili serzenişleri, işin ciddiyetini ve mağduriyetini ortaya koymuştur. Bunun üzerine sayın Günnar, bizleri arayarak, Fatih Sanayi Sitesinin yeşil alandan çıkartıldığını ve aynı eskisi gibi ticari alana döndürüleceğini bizlere müjdeledi. Bayram öncesi bu haber esnafımız için çok güzel oldu. Çifte bayramı bir arada yaşayacağız. Bundan dolayı Adnan Günnar’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na ve İmar Komisyonu Başkanı Cengiz Çolak’a esnafımız adına teşekkür ediyorum" dedi.




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